البنك الدولي يمنح أوكرانيا 610 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي

أعلن البنك الدولي الثلاثاء منح أوكرانيا 610 ملايين دولار إضافية لتمكينها خصوصاً من "تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا" في مجال الصحّة.

وهذا الدعم الذي يأخذ شكل قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهو جزء من مجموعة البنك الدولي، تضمنه خصوصا بريطانيا بسقف 500 مليون دولار.

ويتيح هذا التمويل الجديد تغطية نفقات الحكومة الأوكرانية في مجال الصحة ومساعدة الأسر، وكذلك دفع رواتب موظفي الدولة وضمان تشغيل الإدارات العامة.

ويرفع ذلك إلى 18 مليار دولار قيمة تمويلات البنك الدولي لأوكرانيا في شكل قروض وهبات منذ بداية النزاع، علما أنه تم حتى الآن صرف 15 ملياراً منها.