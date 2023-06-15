اتهامات بتعمد تضليل البرلمان البريطاني تلاحق بوريس جونسون

قالت لجنة برلمانية في بريطانيا اليوم الخميس، في تقرير لها، إن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون يجب أن يستبعد من دخول البرلمان.

وأرجعت اللجنة ذلك "بسبب تضليله للنواب بكامل إرادته بشأن مخالفة قواعد الإغلاق وقت جائحة كوفيد-19 بإقامة حفلات في مكتبه"، وهو تقرير وصفه جونسون بأنه "هراء".

وتضم اللجنة أعضاء من حزب المحافظين الحاكم ومن حزب العمال المعارض.

وفي التقرير المؤلف من أكثر من 100 صفحة قالت اللجنة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان إن "جونسون ضلل البرلمان عمدًا في بضع مناسبات عند سؤاله عن تجمعات في مقر الحكومة البريطانية في داوننج ستريت خلال إغلاق كوفيد-19".

كما اتهمت اللجنة جونسون "بالتواطؤ في حملة إساءة معاملة وترهيب".

وكرَّر جونسون، وهو من أشهر السياسيين المثيرين للجدل في بريطانيا، ردًّا على ذلك القول إنه بريء ووصف التقرير بأنه "هراء" و"كذبة" و"خدعة" واتهم أعضاء اللجنة بشن حملة انتقامية ضدَّه.

وقالت اللجنة في التقرير الذي فصل وقائع 6 فعاليات أقيمت في "داوننج ستريت": "خلصنا إلى أن جونسون ارتكب ازدراء بالغًا من خلال تضليل البرلمان عمدًا".