كييف تدمر مقر تحكم بالإشعاع في "زابوريجيا" النووية

قالت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، اليوم الأربعاء، إن قصفًا أوكرانيًا دمر مقرًا للتحكم في الإشعاع في فيليكا زناميانكا بمنطقة زابوريجيا، حسب وكالة "رويترز".

وذكرت الإدارة الروسية عبر تطبيق "تليغرام": "نفّذ متخصصون في محطة زابوريجيا للطاقة النووية عددًا من الإجراءات للسيطرة على الوضع الإشعاعي في المنطقة"، موضحة أن "مستويات الإشعاع لا تتجاوز المستويات الآمنة".

ولم تصدر أوكرانيا تعليقا بعد.

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في الأيام الأولى من الحرب على أوكرانيا التي بدأت في فبراير/ شباط 2022، ومنذ ذلك الحين تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن تعريض سلامة المنطقة للخطر.