روسيا: قواتنا استولت على مناطق جديدة في باخموت
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن "القوات الهجومية" الروسية استولت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.
ويستخدم الجيش الروسي أحيانا وصف "القوات الهجومية" للإشارة إلى عناصر مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة.
القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت التحركات الهجومية للسيطرة على باخموت
وزارة الدفاع الروسية
وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي عم الخراب والدمار معظم مناطقها.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في أحدث نشرة لها: "القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على مدينة باخموت".