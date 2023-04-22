القوات الأوكرانية تتصدى للطيران الروسي عند تخوم باخموت
القوات الأوكرانية تتصدى للطيران الروسي عند تخوم باخموت

روسيا: قواتنا استولت على مناطق جديدة في باخموت

رويترز
رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن "القوات الهجومية" الروسية استولت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.

ويستخدم الجيش الروسي أحيانا وصف "القوات الهجومية" للإشارة إلى عناصر مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة.

القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت التحركات الهجومية للسيطرة على باخموت
وزارة الدفاع الروسية

وتخوض وحدات أوكرانية وروسية معارك منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي عم الخراب والدمار معظم مناطقها.

القوات الأوكرانية تتصدى للطيران الروسي عند تخوم باخموت
أوكرانيا: الوضع في باخموت تحت السيطرة

وقالت وزارة الدفاع الروسية في أحدث نشرة لها: "القوات المحمولة جوا قيدت حركة الوحدات الأوكرانية ودعمت تحركات الفرق الهجومية للسيطرة على مدينة باخموت".

روسيا
أوكرانيا

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