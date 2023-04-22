روسيا: قواتنا استولت على مناطق جديدة في باخموت

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن "القوات الهجومية" الروسية استولت على 3 مناطق أخرى في الجزء الغربي من مدينة باخموت الأوكرانية.

ويستخدم الجيش الروسي أحيانا وصف "القوات الهجومية" للإشارة إلى عناصر مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة.