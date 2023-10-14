مقتل 16 يحملون الجنسية الروسية في هجوم حماس

أعلنت روسيا، اليوم السبت، مقتل 16 مواطنًا روسيًا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفقدان 8 آخرين إثر هجوم حماس.

ونقلت وكالة "ريا نوفستي" عن المكتب الصحفي للسفارة الروسية في تل أبيب قوله: "يؤسفنا أن نعلمكم أنه، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، حتى هذه اللحظة ارتفع عدد القتلى من مواطني روسيا والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى 16 شخصًا".

وأضافت السفارة: "بحسب المعلومات الأولية الواردة من السلطات المختصة في إسرائيل، يوجد مواطن روسي واحد على الأقل، يحمل أيضًا الجنسية الإسرائيلية، على قائمة رهائن حماس في قطاع غزة".

وبحسب البعثة الدبلوماسية الروسية، فقد "تم إدراج 8 مواطنين روس في القوائم المحدثة للمفقودين التي قدمها الجانب الإسرائيلي للسفارة الروسية في تل أبيب".