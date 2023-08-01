مسيرات تستهدف موسكو وتصيب مبنى شاهقا
أسقطت وحدات روسية عددا من الطائرات المسيرة استهدفت العاصمة، اليوم الثلاثاء، فيما ضربت إحدى المسيرات مرة أخرى مبنى شاهقا كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع، وأغلق على إثر الهجوم مطار فنوكوفو الدولي في موسكو مؤقتا.
ونقلت "رويترز" تصريحات رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، قال فيها إنه تم إسقاط عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات.
وأضاف "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق.. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا".
بدورها، أعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو مؤقتا عقب الهجوم بالطائرات المسيرة.
ونقلت "تاس" عن خدمات الطوارئ "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.