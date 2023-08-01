مسيرات تستهدف موسكو وتصيب مبنى شاهقا

ونقلت "رويترز" تصريحات رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، قال فيها إنه تم إسقاط عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات.

وأضاف "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق.. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا".