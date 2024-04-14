ما سيناريوهات الحرب المفتوحة بين إسرائيل وإيران؟

ناقش تقرير لموقع "بلومبيرغ" شكل الحرب المفتوحة التي من الممكن أن تشتعل بين إيران وإسرائيل بفعل كسر إيران قاعدة دامت طويلًا، وتمثلت في عدم توجيه كلا الطرفين ضربات علنية ومباشرة داخل البلدين.

وعلى الرغم من خشية الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من تصاعد الأزمة التي نتجت عن استهداف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، إلا أن كل شيء تغير في 13 أبريل عندما بدأت إيران ردها العسكري المباشر ضد الأراضي الإسرائيلية.

كيف يمكن المقارنة بين القدرات العسكرية للطرفين؟

تتفوق القوات الإسرائيلية بشكل كبير على القوات الإيرانية عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، ومع ذلك تمتلك إيران مخزونات هائلة من الأسلحة الرخيصة والفعالة في ترسانتها.

حيث تمتلك إيران مخزونًا ضخمًا من الطائرات دون طيار من طراز شاهد 136، وشاهد 131، ومهاجر 6، علاوة على أن لديها مخزونًا كبيرًا من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز القادرة على ضرب أهداف على بعد 2000 كيلومتر.