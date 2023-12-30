أمريكا تودّع عامًا ثقيلاً.. حرائق دولية ومشكلات داخلية

بينما يلوح عام 2024 في الأفق، تغرق الولايات المتحدة في كومة من الملفات السياسية والاقتصادية التي واجهتها خلال 2023، وقد تجعل مستقبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن على المحك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.

لا شك أن أبرز هذه الملفات هو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والموقف الأمريكي المتحيز "بشكل أعمى" إلى جانب الدولة العبرية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سارعت الولايات المتحدة إلى دعم الهجوم الإسرائيلي سياسيًا وتسليحًا، رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق إنساني وفوري للحرب.

وتعرضت الولايات المتحدة، في ديسمبر/الجاري، لانتقادات دولية، بعد استخدامها حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات العضو العربي في مجلس الأمن، لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.