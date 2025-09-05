لافروف: على اليابان الاعتراف بمسؤوليتها عن إشعال "الصراع العالمي"

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطات اليابانية بـ"الاعتراف الكامل بالنتائج القانونية الدولية لانتصار دول الحلفاء" في الحرب العالمية الثانية.

وقال لافروف، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ80 لهزيمة اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية، إن وثيقة استسلام اليابان تشكل "جزءا لا يتجزأ من النظام العالمي لما بعد الحرب في يالطا وبوتسدام"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف، في كلمته المنشورة على موقع وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو "تحث طوكيو بشكل قوي على الاعتراف بحصتها من المسؤولية عن إشعال الصراع العالمي".

وأشار إلى أن روسيا ستواصل بالتعاون مع حلفائها "أنشطة توعوية وأنشطة للحفاظ على الذاكرة العسكرية تهدف إلى الكشف عن أدلة جديدة على جرائم طوكيو الرسمية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي" وفق تعبيره.

يذكر أن هذه التصريحات جاءت خلال الجلسة الاحتفالية التي نظمتها روسيا لإحياء ذكرى انتصار الحلفاء على اليابان العسكرية، في تأكيد لموقف موسكو الثابت بأن طوكيو لم تتعامل بشكل كاف مع إرثها التاريخي خلال فترة الحرب العالمية الثانية.