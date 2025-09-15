بولندا تحيّد مسيّرة حلّقت فوق مواقع حكومية حساسة

قال دونالد توسك رئيس وزراء بولندا إن جهاز حماية الدولة حيّد طائرة مسيرة حلّقت فوق مواقع حكومية حساسة، وسط تنامي التوتر في المنطقة بعد انتهاكات وقعت في الآونة الأخيرة للمجال الجوي.

وأضاف توسك عبر حسابه على منصة "إكس" أن السلطات اعتقلت شخصين من روسيا البيضاء فيما يتعلق بالواقعة، وأن الشرطة تحقق في ملابساتها، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

أخبار ذات علاقة بولندا توافق على نشر قوات "الناتو" على أراضيها

وأثار تسلّل نحو 20 مسيّرة صدمة كبيرة في البلاد التي تطالب بتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" على أراضيها. وشددت وارسو وحلفاؤها على أن انتهاك المسيّرات لمجالها الجوي كان متعمداً، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستنشر 3 طائرات مقاتلة من طراز رافال لمساعدة بولندا في حماية مجالها الجوي بعد توغل لطائرات مسيّرة أخيرًا.

وأكد ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس" أن "أمن القارة الأوروبية هو أولويتنا القصوى. لن نستسلم للترهيب الروسي المتزايد"، وفق تعبيره.

بدوره، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خرق مسيرات روسية المجال الجوي البولندي خلال هجوم على أوكرانيا بأنه "تطور مؤسف وخطر".

أخبار ذات علاقة بريطانيا تعلن انضمام مقاتلاتها لمهمة الناتو فوق بولندا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الخميس الماضي إنّ هذا الانتهاك الروسي قد يكون حصل "من طريق الخطأ"، فيما أثار الحادث قلق أوروبا.