نتنياهو يلغي مؤتمرا صحفيا بعد خطابه في الأمم المتحدة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا بعد خطابه في الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مكتب نتنياهو، أن المؤتمر الصحفي سيعقد بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعلن نتنياهو رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية، قائلاً إن "إعطاء الفلسطينيين دولة على بُعد ميل من القدس بعد 7 أكتوبر ضرب من الجنون لن نقبله أبدا".

وأكد، في الوقت نفسه، أن حكومته بدأت مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة، وأعرب عن إيمانه بإمكانية إبرام اتفاق سلام "يحفظ سيادة سوريا وأمن إسرائيل".

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار نتنياهو في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل لا يمكن "أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتم ذبح الدروز في سوريا".

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل "سحقت الجزء الأكبر من آلة الإرهاب التابعة لحماس"، وحضّ الحركة الفلسطينية على إلقاء سلاحها، متعهدا بإعادة كل الرهائن من غزة، وفق وكالة "رويترز".