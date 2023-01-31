سعيا لتأجيل عودته.. بولسونارو يطلب تأشيرة سياحية في أمريكا
قال محامي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الاثنين إن الأخير تقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية مدتها ستة أشهر للبقاء في الولايات المتحدة، على الرغم من الدعوات المطالبة بإلغاء أي تأشيرات أمريكية يحملها بولسونارو إثر احتجاجات عنيفة في برازيليا.
وقال المحامي فيليب ألكسندر إن السلطات الأمريكية تلقت طلبه يوم الجمعة، مضيفا أن بولسونارو سيبقى في الولايات المتحدة لحين البت في الطلب.
وأوضح ألكسندر في رد بالبريد الإلكتروني لرويترز "يود أن يأخذ بعض الوقت من الراحة ويصفى ذهنه ويستمتع بالبقاء سائحا في الولايات المتحدة لبضعة أشهر قبل أن يقرر خطوته التالية".
وكانت صحيفة فايننشال تايمز هي أول من أورد أن بولسونارو طلب تأشيرة سياحية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون، وإن الوزارة لا يمكنها مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية.
وسافر بولسونارو الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف إلى فلوريدا قبل يومين من انتهاء فترة ولايته في أول يناير/كانون الثاني وتولي الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منصب الرئاسة. وكان سفره أيضا قبل أن يقتحم أنصاره عاصمة البلاد.
ونهب أنصار بولسونارو الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في البرازيل، ودعوا إلى انقلاب عسكري لإلغاء انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول التي فاز بها لولا.