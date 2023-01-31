سعيا لتأجيل عودته.. بولسونارو يطلب تأشيرة سياحية في أمريكا

قال محامي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الاثنين إن الأخير تقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية مدتها ستة أشهر للبقاء في الولايات المتحدة، على الرغم من الدعوات المطالبة بإلغاء أي تأشيرات أمريكية يحملها بولسونارو إثر احتجاجات عنيفة في برازيليا.

وقال المحامي فيليب ألكسندر إن السلطات الأمريكية تلقت طلبه يوم الجمعة، مضيفا أن بولسونارو سيبقى في الولايات المتحدة لحين البت في الطلب.