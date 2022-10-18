روسيا تهدد المدن الأوكرانية بـ "عرش 2" الإيرانية

ويصل مدى "عرش 2" إلى 2000 كيلومتر، ويمكن تزويدها بأجهزة مسح ضوئي وحراري، كما أنها قادرة على اكتشاف إشارات الرادار وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي.

ويمكن إطلاق مسيرات "عرش 2"، من منصات في وسط البحر كما يمكن تغيير اتجاهها عدة مرات قبل الاشتباك مع الهدف.

ويعتقد محللون من معهد دراسة الحرب (ISW)، أنه من غير المرجح أن تكون القوات الروسية في أوكرانيا قادرة على استخدام "عرش 2" الإيرانية الجديدة بشكل أكثر فعالية من شاهد -136.

لكن يمكن أن تساعد مسيرات "عرش 2" الإيرانية التي تعتزم موسكو شراءها، في تكثيف الاستراتيجية الروسية التي تعمل على تحطيم الروح المعنوية الأوكرانية من خلال قصف المدنيين.