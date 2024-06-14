علماء "الناتو" يحللون موجات الصوت لرصد الغواصات الروسية

وتنقل السفينة المخصصة لعلم المحيطات التي تديرها البحرية الإيطالية وزارتها وكالة فرانس برس، فريقاً من العلماء إلى الجبهة القطبية، حيث تلتقي مياه المحيط الأطلسي والقطب الشمالي.

وتهدف الرحلة العلمية إلى تكوين فكرة عن كيفية تأثير الاحترار المناخي وخصوصاً في هذه المنطقة، على حركة الموجات الصوتية تحت الماء.

وستتولى "إن آر في أليانس" نشر أصوات تحت الماء طوال ثلاثة أسابيع، يتم التقاطها بواسطة سماعات مائية، ليصار بعدها إلى تحليل البيانات المجمعة.

وتُطبق في هذه المنطقة الهشة من العالم إرشادات صارمة تفادياً للتأثير سلباً على النظم البيئية أو تدميرها.