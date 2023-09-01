أرمينيا تعلن مقتل اثنين من جنودها بنيران أذربيجانية

قالت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الجمعة، إن اثنين من جنودها قُتلا وأُصيب ثالث؛ جراء قصف قرب بلدة سوتك، القريبة من حدود البلاد مع أذربيجان.

وأفادت الوزارة في بيان، "سقط قتيلان في المعركة وأصيب آخر برصاص الجيش الأذربيجاني في المواقع الأمامية الأرمنية قرب سوتك في جنوب شرق أرمينيا".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، الإثنين الماضي، عن مقتل جنديين من إحدى الوحدات العسكرية التابعة لها؛ "في ظروف غامضة". وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجنديين أصيبا بطلق ناري قاتل يوم الأحد 27 آب/ أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال شهر آب/ أغسطس الحالي لقي ستة جنود في الجيش الأرمني مصرعهم، بينهم واحد قتل جراء قصف أذربيجاني.

وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان على إقليم ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينيات القرن الفائت؛ ما أدى إلى حربَين شهدت ثانيتهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية ،مستعيدةً السيطرة على جزء من المنطقة ومحيطها.