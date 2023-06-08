خلافات بين "بن غفير" و"شبتاي" بشأن تعيين مدير لشرطة تل أبيب

احتدمت الخلافات بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، بشأن تعيين مدير لشرطة تل أبيب، لخلافة المدير السابق عامي أشاد الذي أُقيل قبل نحو 3 أشهر.

وجاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن لدى كل من إيتمار بن غفير، ويعقوب شبتاي، نفس الرأي فيما يتعلق باستبدال أشاد، لكن التعيينات التي خططا لها لا تزال عالقة، كما أن الخلافات بينهما جعلت الشرطة تدخل في حروب لا داعي لها.

وقالت الصحيفة: "يصر بن غفير على تعيين قائد منطقة الساحل، المفوض يورام سوفير، قائدًا لشرطة تل أبيب، فيما يصر شبتاي على تعيين أمير كوهين، وإن لم يكن هو، فعندئذ قائد المنطقة الوسطى، آفي بيتون".

وأضافت: "يريد المفوض سوفير قيادة شرطة منطقة تل أبيب على الرغم من معارضة شبتاي، الذي يريد كوهين المقرب منه، أو بيتون، وفي الحالة الأخيرة يخطط شبتاي لإرسال كوهين إلى المنطقة المركزية".