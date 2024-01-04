نائب إيراني ينتقد الإجراءات الأمنية بعد تفجيرات كرمان

انتقد برلماني إيراني، اليوم الخميس، طريقة تعامل السلطات في بلاده مع التفجيرات التي وقعت في محافظة كرمان، وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقال حسين جلالي، النائب عن محافظة كرمان :"يجب على السلطات الإيرانية الإجابة عن سبب عدم قدرتها على تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة في منطقة صغيرة مثل كرمان".

وأضاف : "في العراق، وهو مهد تنظيم داعش .. تقوم السلطات العراقية ببسط الأمن بإجراءات مناسبة وبقدرة إلهية، لا يستطيع الأعداء فعل أدنى ضرر ضد زوار الإمام الحسين في الأربعينية التي يشارك فيها الملايين".

في سياق متصل، كشف رئيس منظمة الطوارئ في محافظة كرمان جنوب إيران، محمد صابري، عن وجود جثث لم يتم التعرف عليها إثر الانفجارات.