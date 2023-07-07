خاص لـ"إرم نيوز": اجتماع خليجي روسي مرتقب الأسبوع المقبل

كشف مصدر خاص لـ"إرم نيوز" اليوم الجمعة، عن لقاء "خليجي-روسي" مرتقب الأسبوع المقبل ضمن الحوار الإستراتيجي بين موسكو ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المصدر إن "اجتماعا سيعقد بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومجموعة من نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الروسية موسكو، ضمن الحوار الإستراتيجي بين الجانبين".

وكان لافروف، أعلن على هامش مؤتمر "سان بطرسبورغ" الاقتصادي أن اجتماعا مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في موسكو في تموز/يوليو الحالي، دون تحديد الموعد الدقيق.