7 قتلى بانفجار حافلة في كابول

قتل سبعة أشخاص، مساء الثلاثاء، بانفجار حافلة في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما أفادت الشرطة الأفغانية، من دون أن توضح ما إذا كان الأمر اعتداء.

وقال المتحدث باسم الشرطة خالد زدران، على منصة "إكس"، إن "انفجارا وقع داخل حافلة كانت تقل مدنيين في حي دشت البرشي. استشهد سبعة من مواطنينا وأصيب عشرون آخرون".