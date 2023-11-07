7 قتلى بانفجار حافلة في كابول
قتل سبعة أشخاص، مساء الثلاثاء، بانفجار حافلة في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما أفادت الشرطة الأفغانية، من دون أن توضح ما إذا كان الأمر اعتداء.
وقال المتحدث باسم الشرطة خالد زدران، على منصة "إكس"، إن "انفجارا وقع داخل حافلة كانت تقل مدنيين في حي دشت البرشي. استشهد سبعة من مواطنينا وأصيب عشرون آخرون".
لكن الحي المذكور تقطنه غالبية من الشيعة الهزارة. وتتعرض هذه الأقلية غالبا لاعتداءات ينفذها تنظيم داعش في أفغانستان.
وتبنى التنظيم المتطرف، في 28 تشرين الأول/أكتوبر، اعتداء بقنبلة أسفر عن أربعة قتلى وسبعة جرحى في مركز تجاري في الحي نفسه، ودمر التفجير ناديا رياضيا يقع قبالة المركز التجاري.