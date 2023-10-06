وفد أممي يبحث في موسكو أزمة تصدير الحبوب الروسية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، أن الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، سيصلان إلى موسكو يوم الإثنين المقبل 9 أكتوبر لإجراء مشاورات بخصوص تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وقال فيرشينين في مؤتمر صحفي:"يوم الإثنين المقبل التاسع من هذا الشهر ستصل السيدة جرينسبان، على رأس وفد من الأمم المتحدة والذي سيضم منسق الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إلى موسكو، وسنجري مشاورات معهم".

وأكد فيرشينين أن المذكرة التي وقعتها روسيا والأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المنتجات الزراعية الروسية، المبرمة لمدة ثلاث سنوات، لا تزال سارية المفعول.

وأعلنت روسيا في شهر تموز/ يوليو الماضي انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر الأسود، توسّطت فيها الأمم المتحدة وتركيا.

وبررت موسكو انسحابها بأن الاتفاقية لم تسفر عن فوائد لروسيا، فيما أبقت موسكو على اتفاقية أخرى وقعتها مع الأمم المتحدة تخص الصادرات الروسية فقط.