لافروف: الجيش الأمريكي شارك بشكل مباشر في "هجوم القرم"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الأسلحة الأمريكية التي تزود بها واشنطن النظام الأوكراني "لا يمكن استخدامها من دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين، بما في ذلك قدرات الأقمار الصناعية".

و قال لافروف في اجتماع مع نظيره البيلاروسي، سيرغي ألينيك :"أشكركم على التعازي التي أعربتم عنها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس في سيفاستوبول، في موازاة ذلك، كان هناك هجوم إرهابي آخر في داغستان، هناك ضحايا، تبذل السلطات المختصة قصارى جهدها لتحديد هوية مدبري الهجوم دون إبطاء، وليس لدينا أدنى شك في تورط الولايات المتحدة وحلفائها الأوكرانيين"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف لافروف، بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، أن مقترحات بوتين للسلام هي "نتيجة تحليل رصين وبنّاء للحقائق الراهنة" على حد تعبيره.