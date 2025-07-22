الخارجية الأمريكية تعلّق على مهلة ترامب بشأن حرب أوكرانيا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مهلة الـ50 يومًا، التي حددها الرئيس دونالد ترامب لروسيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وإلا ستواجه عقوبات، "غير محددة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس: "أحذر من أنه عندما يحدد الرئيس فترة زمنية أو نافذة (زمنية)، فقد يشير ذلك إلى أي مرحلة ضمن تلك الفترة".

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وأوضحت أنه "إذا كانت هناك مفاوضات جادة وكانت العملية تسير قدما، فقد يتغير كل شيء بسرعة. بعد يومين من تحديد الإطار الزمني، قد يتغير كل شيء بسبب المفاوضات".

وأشارت بروس إلى أن الأمر "لا يتعلق" بموعد ثابت يجب بحلوله تسوية الأزمة وفقا للموقف الأمريكي.

وكان ترامب منح روسيا مهلة مدتها 50 يوما لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تشمل رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية المهلة.

وفي وقت لاحق قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن بلاده ستحث حلفاءها الأوروبيين على اتباع مثال واشنطن في حال فرضها رسوماً بنسبة 100% على مشتري النفط الروسي.