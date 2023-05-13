زيلينسكي يشكر البابا على "اهتمامه بمأساة" ملايين الأوكرانيين

وأضاف بشأن هؤلاء الأطفال الذين تقدر كييف عددهم رسمياً بما لا يقل عن عشرين ألفاً: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى بلادهم".

كذلك، أكد زيلينسكي أنه تطرق مع البابا إلى "صيغة السلام" المؤلفة من عشر نقاط والتي تروج لها كييف منذ أشهر عدة مقابل الرفض المتكرر الروسي لها.

وقال: "اقترحت عليه الانضمام إلى تنفيذها" ودعم مبادرة مماثلة.

وأفاد الفاتيكان، في بيان إثر الاجتماع الذي استمر أربعين دقيقة، بأن المحادثات تناولت "الوضع الإنساني والسياسي في أوكرانيا بسبب الحرب"، مضيفاً أن البابا والرئيس الأوكراني "توافقا على ضرورة مواصلة الجهود دعماً للسكان".