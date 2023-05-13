زيلينسكي يشكر البابا على "اهتمامه بمأساة" ملايين الأوكرانيين
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، شكره إلى البابا فرنسيس لـ"الاهتمام الذي يبديه بمأساة ملايين الأوكرانيين"، وذلك بعد لقاء جمعهما في الفاتيكان.
وقال زيلينسكي عبر تيليغرام: "إنني ممتن له للاهتمام الذي يبديه شخصياً بمأساة ملايين الأوكرانيين"، لافتاً إلى أنه ناقش مع الحبر الأعظم مصير "عشرات آلاف الأطفال الذين تم ترحيلهم" من جانب روسيا، بحسب كييف.
وأضاف بشأن هؤلاء الأطفال الذين تقدر كييف عددهم رسمياً بما لا يقل عن عشرين ألفاً: "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى بلادهم".
كذلك، أكد زيلينسكي أنه تطرق مع البابا إلى "صيغة السلام" المؤلفة من عشر نقاط والتي تروج لها كييف منذ أشهر عدة مقابل الرفض المتكرر الروسي لها.
وقال: "اقترحت عليه الانضمام إلى تنفيذها" ودعم مبادرة مماثلة.
وأفاد الفاتيكان، في بيان إثر الاجتماع الذي استمر أربعين دقيقة، بأن المحادثات تناولت "الوضع الإنساني والسياسي في أوكرانيا بسبب الحرب"، مضيفاً أن البابا والرئيس الأوكراني "توافقا على ضرورة مواصلة الجهود دعماً للسكان".
وخلص البيان المقتضب إلى أن "البابا شدد خصوصاً على الضرورة الملحة للقيام بأفعال إنسانية، حيال الأشخاص الأكثر ضعفاً، ضحايا هذا النزاع".
وجاءت زيارة زيلينسكي للفاتيكان في إطار زيارة غير مسبوقة لإيطاليا منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في 24 شباط / فبراير 2022.
وينتقل الرئيس الأوكراني الأحد إلى ألمانيا.