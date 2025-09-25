الأولى من نوعها.. تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة والحكم بعد حماس

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، لقادة دول عربية وإسلامية في المنطقة، خطة جديدة، لإنهاء الحرب في غزة وملامح الحكم ما بعد إسقاط حركة "حماس"، وفق موقع "أكسيوس".

وأشار "أكسيوس" إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها ترامب خطة أمريكية لإنهاء الحرب في غزة"، موضحاً أن "الخطة التي تتألف من 21 نقطة، حظيت بردود فعل إيجابية من القادة الذين حضروا الاجتماع مع ترامب".

وذكر الموقع نقلاً عن مصادر إن "ترامب أبلغ الزعماء في الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عاجل"، مشيراً إلى أنه "يقدم الخطة؛ لأن إسرائيل في كل يوم تستمر فيه الحرب، تصبح أكثر عزلة على المستوى الدولي".

من جهته، قال مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، في تصريح عقب اللقاء: "نحن متفائلون، بل وربما أقول واثقون، من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن نوع ما من الاختراق".

وقالت المصادر إن "المقترحات الأمريكية كانت عبارة عن مزيج من أفكار تمت مناقشتها على مدى الأشهر الستة الماضية، وتحديثاً لأفكار طورها صهر ترامب جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير".

المبادئ الرئيسة

وبحسب "أكسيوس"، فإن المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها خطة ترامب لإنهاء حرب غزة هي: إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، ووقف إطلاق نار دائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة".

وتتضمن المبادئ كذلك "آلية حكم في غزة دون حركة حماس، وقوة أمنية تضم فلسطينيين بالإضافة إلى عناصر أمن من دول عربية وإسلامية".

ويضاف إلى ذلك ملف التمويل، حيث "ستقوم عدة دول عربية وإسلامية بتوفير التمويل اللازم للإدارة الجديدة في قطاع غزة ولإعادة إعمار القطاع، مع مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية".

وأشارت المصادر إلى أن ترامب طلب من القادة العرب والمسلمين دعم هذه المبادئ والتزامهم بالمشاركة في خطة ما بعد الحرب في غزة.