إيران تكشف لأول مرة عن مسيرة "آراش 2" بعد استخدامها في حرب الـ12 يوما (فيديو)

عرض التلفزيون الإيراني مشاهد لمسيرة "آراش 2" لأول مرة، والتي استُخدمت في حرب الأيام الـ12 الشهر الماضي بين إيران وإسرائيل.

جاء ذلك بعد أقل من شهر من انتهاء الحرب، التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، حيث أجرت إيران تجربة شبه مدارية باستخدام مركبة إطلاق أقمار صناعية، في خطوة يقول خبراء إنها تُظهر تحديها وتصميمها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

أخبار ذات علاقة تعويضات "حرب الـ12 يومًا".. مطلب إيراني يهدد بعودة التصعيد

والشهر الماضي، أشاد الحرس الثوري الإيراني، الذي قاد عملية الإطلاق شبه المداري لحامل الأقمار الصناعية "قاصد"، بالتجربة باعتبارها إنجازا لبرنامج الفضاء الإيراني.

ووفق تقرير لقناة "إيران إنترناشيونال"، فإن التوقيت القريب جدا بعد صدام إيران مع عدوها اللدود في الشرق الأوسط يشير إلى أهداف أوسع. ويقول المحللون إن الإطلاق جزء من جهد متعمد لإظهار القوة والتقدم التكنولوجي في مواجهة الضغوط المتزايدة.

يُشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية على إيران قد أسفرت عن استهداف مراكز عسكرية ونووية إيرانية، ومقتل عدد من كبار القادة والعلماء النوويين، وهو ما فجّر موجة من التكهنات بشأن وجود اختراقات استخبارية إسرائيلية في مستويات عليا من النظام الإيراني.

ورغم صمت الأجهزة الأمنية الإيرانية وعدم صدور أي تقارير رسمية حول طبيعة هذه الاختراقات أو المتورطين فيها، أقدمت السلطة القضائية خلال الأسابيع الماضية على تنفيذ أحكام إعدام بحق عشرات المواطنين، بتهم تتعلق بـ"التجسس لصالح إسرائيل".