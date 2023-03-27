خرجت عن السيطرة.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد مظاهرات حاشدة

أكدت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب داخل البلاد بعد فقدان السيطرة عليها، وذلك إثر المظاهرات التي اندلعت بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت.

وخرج الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات ضد ائتلاف نتنياهو الحكومي، وذلك إثر إقالة رئيس الوزراء لوزير العدل غالانت، الذي طالب، بشكل علني، بضرورة وقف الترويج لتشريعات خطة إصلاح القضاء.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي رفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد"، مشيرة إلى أن مختلف المدن الإسرائيلية شهدت مظاهرات ضد ائتلاف نتنياهو الحكومي عقب إقالة وزير الدفاع.