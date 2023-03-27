خرجت عن السيطرة.. الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد مظاهرات حاشدة
أكدت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب داخل البلاد بعد فقدان السيطرة عليها، وذلك إثر المظاهرات التي اندلعت بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت.
وخرج الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات ضد ائتلاف نتنياهو الحكومي، وذلك إثر إقالة رئيس الوزراء لوزير العدل غالانت، الذي طالب، بشكل علني، بضرورة وقف الترويج لتشريعات خطة إصلاح القضاء.
وقالت القناة 12 العبرية، إن "جيش الدفاع الإسرائيلي رفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة داخل البلاد"، مشيرة إلى أن مختلف المدن الإسرائيلية شهدت مظاهرات ضد ائتلاف نتنياهو الحكومي عقب إقالة وزير الدفاع.
وأوضحت القناة العبرية أن "آلاف الأشخاص نظموا احتجاجات ضد ائتلاف نتنياهو، كما تجمع الآلاف أمام مبنى وزارة الدفاع (الكرياه) وسط تل أبيب، إضافة إلى تجمع آخرين أمام منزل رئيس الوزراء في مدينة القدس".
وأشارت القناة العبرية إلى أن "الجامعات الإسرائيلية قررت بدورها تعليق الدراسة، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، وحتى إشعار آخر، كما أن رؤساء بعض السلطات المحلية قرروا البدء في إضراب مفتوح عن الطعام".
ووفق القناة، فإن "كبار المسؤولين في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يقدّرون أن يتخذ رئيس الوزراء قرارًا بتعليق الترويج لقوانين خطة إصلاح القضاء"، لافتةً إلى أن زعيم حزب "شاس" أرييه درعي يدعم ذلك.
وبينت القناة العبرية، أن "حزب يهوديت هتوراة اليميني يؤيد بدوره وقف الترويج للخطة القضائية".
وفي السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قائد الشرطة الإسرائيلية المفوض يعقوب شبتاي أمر بتعزيز القوات في جميع المدن، كما شدد على أن اعتقال المتظاهرين فقط في حالات العنف الشديد والتخريب".
وتُقابل الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو بمعارضة شديدة داخل وخارج إسرائيل؛ فيما شهدت في الآونة الأخيرة مطالبات من أعضاء داخل الائتلاف الحكومي بضرورة وقف الترويج للخطة، بسبب تأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية المحتملة.