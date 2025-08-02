مسيرات أوكرانية تخترق الدفاعات الروسية وتقتل 3 أشخاص

قُتل 3 أشخاص في روسيا جراء ضربات أوكرانية بمسيرات ليل الجمعة السبت في منطقتي روستوف وبنزا، جنوبي البلاد، كما في منطقة سمارا البعيدة عن الجبهة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن السلطات المحلية.

وكان حاكم مقاطعة بينزا أوليغ ميلنيتشينكو، أعلن في وقت سابق أن شخصا قتل وأصيب اثنان بهجوم مسيّرة أوكرانية على موقع في مدينة بينزا، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

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وكتب في قناته عبر "تيليغرام": "في الصباح الباكر، تعرض موقع في بينزا لهجوم آخر بالمسيّرات وأنا في مكان الحادث حيث تعمل فرق الطوارئ. للأسف، لقيت امرأة حتفها كما أصيب شخصان".

وأشار إلى أن خدمة الإنترنت المحمول تم تقييدها لأسباب أمنية، كما تم إعلان حالة "الخطر الجوي وتعليق حركة النقل العام".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 112 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق جنوب غربي البلاد، وبحري آزوف والأسود.