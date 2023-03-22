هجوم جديد يستهدف القرم
تعرض مرفأ في شبه جزيرة القرم الواقعة تحت السيطرة الروسية صباح اليوم، لهجوم بطائرات مسيرة هو الثاني من نوعه خلال يومين.
وقال حاكم مدينة سيفاستوبول ، ميخائيل رازوفوغاييف، إن مرفأ المدينة تعرض اليوم الأربعاء لهجوم بطائرات مسيرة، حيث تصدى الأسطول الروسي في البحر الأسود للهجوم.
وأضاف في تصريح على تليغرام "في وقت مبكر من الصباح ، تصدى أسطولنا لهجوم بطائرات بدون طيار فوق المياه ودمرت ثلاث طائرات مسيرة حتى الآن".
وبحسب المسؤول المعين من قبل السلطات الروسية، فإن الطائرات حاولت الوصول إلى مرفأ سيفاستوبول، لكن البحارة أطلقوا النار عليها، كما ردت أنظمة الدفاع الجوي على الهجوم.
وقبل يومين هاجمت طائرات مسيرة سكة حديد في يانكوي ما أسفر عن تدمير شحنة صواريخ كاليبر روسية، كانت روسيا تنوي استخدامها لتوجيه ضربات لأوكرانيا من البحر الأسود بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأوكرانية.