هجوم جديد يستهدف القرم

وقال حاكم مدينة سيفاستوبول ، ميخائيل رازوفوغاييف، إن مرفأ المدينة تعرض اليوم الأربعاء لهجوم بطائرات مسيرة، حيث تصدى الأسطول الروسي في البحر الأسود للهجوم.

وأضاف في تصريح على تليغرام "في وقت مبكر من الصباح ، تصدى أسطولنا لهجوم بطائرات بدون طيار فوق المياه ودمرت ثلاث طائرات مسيرة حتى الآن".