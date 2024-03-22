تزن 3 أطنان.. موسكو تبدأ إنتاج قنابل شديدة الانفجار "فاب 3000"

بدأت روسيا إنتاجها واسع النطاق لقنابل جوية شديد الانفجار "فاب 3000" والتي تزن 3 أطنان بالتزامن مع النقص الحاد في الذخيرة والأسلحة الذي تعاني منه كييف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ فبراير العام الجاري تم تنظيم عملية الإنتاج الموسع لقنابل فاب 3000 شديدة الانفجار، بحسب موقع سبوتنيك الإخباري.

وتفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، عمليات تنفيذ حجوزات وزارة الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بمقاطعة نيجني نوفغورود.