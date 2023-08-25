"ذا تايمز": بولندا قلقة من "بقايا" فاغنر بعد مقتل قائدها

أعرب رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أمس الخميس، عن قلق بلاده من "تداعيات" مقتل قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، على أمنها وأمن الغرب، وفقًا لما أوردت صحيفة "ذا تايمز" اللندنية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات الجوية الروسية إن بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين و8 آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو، يوم الأربعاء الماضي، مما تسبب في مصرعهم جميعًا.

ويرى ماتيوش مورافيتسكي أن ما تبقى من مرتزقة "فاغنر" سيصبحون الآن تحت إمرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن "ذلك ليس ضمانا جيدا على أن سلوك وتصرفات فاغنر ستصبح أفضل في المستقبل".