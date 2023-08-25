"ذا تايمز": بولندا قلقة من "بقايا" فاغنر بعد مقتل قائدها
أعرب رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أمس الخميس، عن قلق بلاده من "تداعيات" مقتل قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، على أمنها وأمن الغرب، وفقًا لما أوردت صحيفة "ذا تايمز" اللندنية.
وفي وقت سابق، قالت السلطات الجوية الروسية إن بريغوجن ونائبه دميتري أوتكين و8 آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو، يوم الأربعاء الماضي، مما تسبب في مصرعهم جميعًا.
ويرى ماتيوش مورافيتسكي أن ما تبقى من مرتزقة "فاغنر" سيصبحون الآن تحت إمرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن "ذلك ليس ضمانا جيدا على أن سلوك وتصرفات فاغنر ستصبح أفضل في المستقبل".
وبحسب الصحيفة، فإن بولندا تشعر بالقلق بسبب وجود عدد كبير من مقاتلي "فاغنر" على مقربة من حدودها، بعد أن قامت بيلاروسيا بإيواء أكثر من 10 آلاف جندي من المجموعة في معسكرات هناك، مبينة أن ذلك العدد بدأ بالتناقص مؤخرًا، بعد عودة رافضي الانضمام إلى الجيش الروسي أو إلى الالتحاق بوحدات "فاغنر" في الساحل الإفريقي، إلى قراهم ومدنهم.
وأشارت إلى أن أكثر ما يقلق بولندا ودول البلطيق، التي تمثل الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، هو لعب قوات "فاغنر" دورا مهما في زيادة تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الغابات الممتدة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.
ونوهت الصحيفة إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حاول سابقًا اللجوء لمثل ذلك التكتيك، الذي يهدف إلى إرباك قوات حرس الحدود الغربية، وزيادة تطرف المشهد السياسي البولندي مع اقتراب الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الـ15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل.
ووفقًا للصحيفة، تمثل بيلاروسيا بالأساس نقطة توتر كبيرة في أعقاب نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها، بينما برزت بولندا كمزود رئيس لأوكرانيا بالسلاح، فضلًا عن كونها قناة مهمة لمرور الأسلحة الغربية إلى كييف.
وكشفت الصحيفة اللندنية عن أحاديث تدور في الوقت الراهن عن خطط وضعها الجيش الروسي؛ لعرقلة مرور الأسلحة الغربية عبر الأراضي البولندية إلى أوكرانيا.
المصدر: صحيفة "ذا تايمز" اللندنية