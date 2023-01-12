التحالف الأمريكي الياباني في مواجهة الصين يصل الفضاء

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين: "نحن متفقون على أن الصين تشكل أكبر تحد استراتيجي" للبلدين.

واجتمع الوزراء الأربعة قبل يومين من قمة أمريكية-يابانية ستعقد في واشنطن الجمعة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يقوم حالياً بجولة أوروبية-أمريكية شمالية.

وأكد بلينكن خلال المؤتمر الصحافي أن الولايات المتحدة "ترحب بحرارة" بالاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي اعتمدتها اليابان مؤخراً، موضحا أن البلدين اتفقا على أن معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضاً الهجمات التي تتم عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضم تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.

وأضاف أن هذا الاتفاق يعني أن أي هجوم يتم عبر الفضاء ضد أي من البلدين من شأنه أن يفعل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية والتي تنص على أن أي هجوم على أي من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر.