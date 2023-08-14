زعيم كوريا الشمالية يقود سيارة مدرعة قتالية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم البلاد كيم جونغ أون قاد بنفسه مركبة مدرعة قتالية، خلال زيارته مصانع عسكرية رئيسية من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية.

وأضافت الوكالة أن كيم "عبّر عن رضاه إزاء تركيز المصنع، في الآونة الأخيرة، على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية".

وهذه أحدث زيارة في سلسلة الزيارات التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لمنشآت عسكرية، إذ يشدد خلالها على ضرورة الإنتاج الضخم للأسلحة.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة في حربها في أوكرانيا، فيما تنفي كوريا الشمالية وروسيا إجراء أي صفقات أسلحة.