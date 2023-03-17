"بوليتيكو": الصين زودت روسيا ببنادق هجومية وقطع غيار لـ"الدرون"

وأوضح التقرير، أن بنادق (CQ-A)، المصممة على طراز بنادق (M16) الأمريكية، تم تسجيلها على أنها "بنادق صيد مدنية" في البيانات، وهي تستخدم من قبل الشرطة شبه العسكرية في الصين والقوات المسلحة من الفلبين وباراغواي.

كما تلقت الكيانات الروسية 12 شحنة من قطع غيار الطائرات دون طيار من قبل الشركات الصينية وأكثر من 12 طنًا من الدروع الواقية التي تم نقلها عبر تركيا، في أواخر العام الماضي، حسب التقرير.

ولفتت "بوليتيكو" إلى أنه على الرغم من أن البيانات الجمركية لا تُظهر أن بكين تبيع كمية كبيرة من الأسلحة إلى موسكو للمساعدة في مجهودها الحربي، إلا أنها تكشف أن الصين تزود الشركات الروسية بمعدات "مزدوجة الاستخدام" لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تشمل معدات تجارية يمكن استخدامها أيضًا في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وأكدت أنها "هذا هو أول تأكيد على أن الصين ترسل بنادق ودروع واقية إلى الشركات الروسية، ويظهر أن بعض الطائرات دون طيار وأجزاء الطائرات المسيرة لا تزال تُرسل على الرغم من وعود من شركة واحدة على الأقل، قالت إنها ستعلق أعمالها في روسيا وأوكرانيا لضمان أن منتجاتها لا تساعد في المجهود الحربي".