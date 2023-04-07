تاجر أسلحة روسي يقترح على ترامب اللجوء في روسيا

اقترح تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الجمعة اللجوء في روسيا، معتبرا أنّه يخاطر بحياته في الولايات المتحدة.

وبوت الذي أفرجت عنه واشنطن مؤخرًا في إطار صفقة لتبادل أسرى مع روسيا، وجّه برقية إلى ترامب يحذّره فيها من الإدارة الأمريكية الحالية.

وقال: "إدارة بايدن لن تكتفي باقتيادك إلى المحاكم والسجون، إنّها تفضّل وضع حدّ لحياتك بدل تركك تقف في طريقها".

وأضاف بوت في الرسالة التي وجهها من موسكو أمام صحفيين: "ستكون موضع ترحيب في روسيا، وستجد ملاذًا آمناً، ومن هنا، يمكنك قيادة النضال من أجل الشعب الأمريكي".