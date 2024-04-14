موسكو ترفض إدانة الضربة الإيرانية

علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على طلب السفيرة الإسرائيلية في موسكو التي دعت فيه لإدانة روسيا للهجوم الإيراني الأخير.

وقالت زاخاروفا ردًا على طلب السفيرة سيمونا هالبرين، إن "إسرائيل لم تدن هجوم نظام كييف على الأراضي الروسي"، مشيرة في الوقت ذاته إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كانت داعمة لتصرفات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق تيلغرام مخاطبة السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو تقول: "سيمونا، ذكّريني أن إسرائيل أدانت هجومًا واحدًا على الأقل من قبل نظام كييف على الأراضي الروسية؟ ألا تتذكرين؟ وأنا لا أتذكر أيضًا".