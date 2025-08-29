تركيا تعلن قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وتغلق الأجواء أمام طائراتها

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قطع كافة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل، معلنا أيضا غلق أجواء بلاده أمام الطائرات الإسرائيلية.

وحذر فيدان، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية من أن "التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأن سياسات إسرائيل العدوانية تجاوزت غزة لتشمل القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان".

وقال فيدان في تصريحاته ، "إن إسرائيل لا تريد دولة سورية جديدة قوية لكننا لن نسمح باستمرار تلك السياسات".

وأردف فيدان بأن "إسرائيل ترتكب مجازر جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، مؤكداً أن "الخطط الإسرائيلية مستمرة من أجل احتلال جميع أراضي غزة".

وقال وزير الخارجية التركي إن "إسرائيل تسعى إلى القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود"، مشدداً على أن "النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف هذه المجازر".

وأوضح أن "المستجدات الأخيرة تؤكد أن إسرائيل تهدف إلى احتلال الأراضي الفلسطينية بالكامل، وتمارس سياسة التجويع الوحشية لإجبار الفلسطينيين على الرحيل وجعل غزة غير قابلة للعيش".

وأضاف أن الوزراء المتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين يحاولون رفع مستوى التوتر عبر اقتحامات المسجد الأقصى، وأن العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية.