كوريا الشمالية تحقق مع مسؤول في حادثة السفينة الحربية

استدعت أجهزة إنفاذ القانون في كوريا الشمالية، مسؤولاً بحرياً على خلفية حادث وقع أثناء تدشين سفينة حربية جديدة هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية في تقرير الجمعة، أن أجهزة إنفاذ القانون استدعت، الخميس، هونغ كيل هو مدير حوض بناء السفن في مرفأ تشونغجين الواقع على الساحل الشرقي حيث وقع الحادث.

وكانت كوريا الشمالية باشرت تحقيقاً في الحادث.

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وأعلنت كوريا الشمالية، الخميس، وقوع "حادث خطير" خلال مراسم تشدين المدمرة البحرية الحديثة البناء البالغ وزنها 5 آلاف طن الأربعاء، ما تسبب "بسحق بعض أجزاء قاع السفينة"، و"اختلال توازنها".

واعتبر الزعيم كيم جونغ أون، الحادث "عملاً إجرامياً".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وسيول خلُصتا إلى أن "محاولة الإطلاق الجانبي" للسفينة باءت بالفشل، وأن السفينة تُركت مائلة في المياه.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الجمعة، أن "الفحص تحت المياه والفحص الداخلي للسفينة الحربية أكدا أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك ثقوب في قاع السفينة".

وذكرت الوكالة أن "الجانب الأيمن من هيكل السفينة تعرض للخدش، وتدفقت كمية معينة من مياه البحر إلى القسم الخلفي من السفينة عبر قناة الإنقاذ".

وقالت إن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة "ليس خطيرا"، مضيفة أنه "من الضروري توضيح سبب الحادث".

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وأعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أن حادث السفينة نجم عن "قلة خبرة القيادة والإهمال التشغيلي" أثناء مراسم التدشين، "ما تسبّب بسحق بعض أجزاء قاع السفينة الحربية" و"اختلال توازنها"، واعتبر كيم ذلك "عملاً إجرامياً ناجماً عن إهمال مطلق".

ويقدر الخبراء أن "تستغرق أعمال إعادة التوازن للمدمرة عن طريق ضخ المياه من الحجرة العائمة، يومين أو ثلاثة"، وفق التقرير.