روسيا تهاجم منشآت حبوب في أوكرانيا.. ومطارات موسكو تعود للعمل

قال الجيش الأوكراني والسلطات المحلية، اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت بطائرات مسيرة مدينة أوديسا في الجنوب ومناطق على نهر الدانوب، الليلة الماضية، ما تسبب بحرائق في منشآت للحبوب.

وأوضح الجيش في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، أن "العدو أصاب منشآت لتخزين الحبوب ومجمعًا للإنتاج والشحن في منطقة الدانوب"، لافتًا إلى أنه "اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة، ويواصل رجال الإطفاء العمل".

وكتب الحاكم أوليغ كيبر على تلغرام: "استهدفت ضربات مجمّعات إنتاج وشحن.. شملت الأضرار صوامع حبوب"، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا مدنيين.

وعلى صعيد آخر، كان رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، قد قال عبر قناته على تطبيق تيليغرام، إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في وسط العاصمة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أخرى فوق الجزء الغربي من منطقة موسكو.

من جانبها، قالت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأربعاء، إن مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من اليوم، نتيجة محاولة هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة اليوم إن نظم الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو.