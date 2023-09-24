أزمة إنسانية على الحدود المكسيكية الأمريكية بسبب تدفق المهاجرين

تواجه الحدود الشمالية للمكسيك أزمة إنسانية جديدة، ناجمة عن موجة أخرى من المهاجرين؛ أدت إلى انقطاع خدمات قطارات الشحن بسبب احتجاجات واشتباكات بين المهاجرين والسلطات المكسيكية والأمريكية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE".

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه لا يوجد لدى الحكومة المكسيكية تقدير لعدد المهاجرين الموجودين حاليًا، لكنه يقدر بالمئات، دون تسجيل إحصائي يومي، كما لا يزال عدد المهاجرين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بنجاح غير مؤكد.

ونقلت الوكالة عن ناشطين قولهم إن الملاجئ تعمل بأقصى طاقتها، حيث ينتظر ما يقرب من 2400 شخص مواعيد مع سلطات الهجرة لتسوية أوضاعهم، إضافة إلى أكثر من 5000 مهاجر يقيمون في منازل مستأجرة ومباني مهجورة وفي الشوارع.