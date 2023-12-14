زيلينسكي يقوم بزيارة مفاجئة لألمانيا

يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بزيارة مفاجئة لألمانيا، في وقت تضغط كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة إليها في وجه الحرب الروسية.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إن "لدى زيلينسكي مواعيد في منطقة الراين ماين" الواقعة حول مدينة فرانكفورت في غرب البلاد.

وقال سيرغي نيكيفوروف متحدثا باسم زيلينسكي، إن "الهدف من الزيارة هو التوجه إلى قاعدة فيسبادن العسكرية (غرب) حيث يتم تنسيق مساعدة الحلفاء" لأوكرانيا.

وأقامت الولايات المتحدة في 2022 مركز تنسيق لمساعدة أوكرانيا في مدينة كلاي.

وفي وقت سابق الخميس، دعا زيلينسكي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حربًا مع روسيا منذ زهاء عامَين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل: "أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا".

في كييف، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الخميس، أنها تلقت منظومة دفاع جوي أمريكية جديدة من طراز باتريوت قدمتها ألمانيا.

وقالت الوزارة عبر منصة "إكس": "منظومة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت وصلت إلى أوكرانيا"، مشيدة بـ"مساعدة عسكرية أكثر من ضرورية".