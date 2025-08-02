ظهر بجسد نحيل.. رئيس الشيشان قديروف يعلن "العودة للتدريبات" (فيديو)

نشر رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، يوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق عودته إلى التدريبات الرياضية بعد فترة من الراحة، على حد قوله.

وظهر الزعيم الشيشاني على أحد الأجهزة الرياضية يمارس تمريناً خفيفاً، وقد بدا بإطلالة غير معتادة حيث يتضح أنه خسر بعض الوزن.

وكتب قديروف عبر صفحته على موقع "فكونتاكتي": "تمرين صباحي خفيف. بعد فترة الراحة، علينا العودة تدريجيًا إلى التمارين المكثفة".

جاء ذلك بعد أيام من تقارير حول فقدان قديروف للوعي، لفترة وجيزة، في حادث كاد أن يتسبب بغرقه خلال إجازته بمنتجع على ساحل بحر إيجة.

وتناقلت وسائل إعلام تركية وغربية أنباء عن إنقاذ الزعيم الشيشاني قديروف من الغرق أثناء قضاء عطلة في منتجع "بودروم" الساحلي.

وفي وقت سابق، علّق قديروف على شائعات حول مشكلات صحية محتملة أصابته، مشيرًا إلى أن الأطباء أكدوا أن جسمه كجسم الشباب.

والعام الماضي، أفادت وسائل إعلام روسية معارضة بأن قديروف يعاني من مشكلة صحية قد تكون خطيرة.

وذكرت مصادر طبية لصحيفة "نوفايا غازيتا أوروبا" أنه تم تشخيص إصابة قديروف بالتهاب حاد في البنكرياس عام 2019، وتفاقمت حالته في الأشهر الأخيرة.

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ومن المحتمل أن يكون قد أصيب أيضًا بفشل كلوي حاد، مع تراكم السوائل في رئتيه.

وفي محاولة لنفي هذه الأنباء، نشر حساب قديروف على تطبيق تليغرام آنذاك مقطع فيديو يظهره وهو يرأس اجتماعًا في عاصمة الشيشان، غروزني، ولكن بدا هزيلًا ومتلعثمًا في كلامه.