أوكرانيا تسقط 13 طائرة مسيرة روسية وتدمر سفينة إنزال

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت الليلة الماضية 13 من أصل 19 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا، وإن هجوما جويا أوكرانيا دمر أيضا سفينة إنزال روسية كبيرة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق تلغرام "في 26 ديسمبر كانون الأول، حوالي الساعة 02:30 صباحا (00.30 بتوقيت غرينتش)، هاجم الطيران التكتيكي للقوات الجوية بصواريخ كروز سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشيركاسك التابعة لأسطول البحر الأسود للاتحاد الروسي في منطقة فيودوسيا".