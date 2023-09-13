بوتين يشيد بإيلون ماسك.. "اعتبره متميزا"

ولم يشر بوتين، الذي كان يتحدث في منتدى اقتصادي بأقصى شرق روسيا، إلى مسألة ستارلينك.

لكن عندما سئل عن نجاح "سبيس إكس" التابعة لماسك في إطلاق صواريخ في الفضاء، قال "فيما يتعلق بالأعمال التجارية الخاصة وإيلون ماسك... فهو بلا شك شخص متميز. يجب الاعتراف بهذا، وأعتقد أنه معترف به في جميع أنحاء العالم".

وأضاف بوتين أن ماسك "رجل أعمال نشط وموهوب ويحقق نجاحات كبيرة، منها نجاحات بدعم من الدولة الأمريكية".

وقال الرئيس الروسي إن موسكو تعتزم الاستمرار في برنامجها الفضائي على الرغم من فشل مهمتها إلى القمر الشهر الماضي.