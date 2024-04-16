مسؤول أوروبي لـ"إرم نيوز": ندرس فرض عقوبات على إيران اليوم.. لهذه الأسباب

ولدى سؤاله عن نوع وحجم العقوبات التي من المرتقب إصدارها، ردّ بالقول إنّ "هناك الكثير من العقوبات المفروضة على النظام في إيران من قبل الاتحاد الأوروبي في السابق".

وأكد: "ثمّة عقوبات على موضوع السلاح والبرنامج النووي، عقوبات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما بعد مقتل مهسا أميني، وثمّة عقوبات على تزويد النظام الإيراني روسيا بالطائرات المسيّرة لاستخدامها في حربها ضدّ أوكرانيا، وهناك عقوبات على أفراد في النظام الإيراني من ضبّاط وعسكريين في الحرس الثوري".

ولفت إلى أنّ "أيّ عقوبات أخرى أو إضافية، سواء كانت على مستوى القطاعات أو المجالات التي ربّما يتمّ استهدافها بالعقوبات، أو فرض عقوبات إضافية لتوسيع أطر العقوبات الحالية، أو مناقشة المزيد من تلك العقوبات، هي عملية في أيدي الدول الأعضاء في الاتحاد، ومن هنا لا يمكنني أن أفصح عنها حالياً؛ لأنّ ذلك يجب أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي".

وأكّد المسؤول الأوروبي لـ"إرم نيوز"، أنه "لا توجد لدى الاتحاد الأوروبي ازدواجية معايير في التعبير عن مواقفها حيال ما يجري، فهو واضح، وكان دان بشكل صريح وواضح مسألة استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وبالتالي فإنّ الاتحاد الأوروبي يدين كلّ ما ينتهك القانون الدولي".

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "إنّ الكتلة ستنظر في فرض المزيد من العقوبات على إيران في إطار سعيها للحدّ من قدرات الطائرات من دون طيّار والصواريخ للجمهورية الإيرانية بعد الهجوم على إسرائيل".