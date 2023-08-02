السويد تعتزم تشديد الرقابة على حدودها الداخلية‎

تعتزم السويد تشديد الرقابة على حدودها الداخلية، بعدما أثارت عمليات حرق وتدنيس متكررة للقرآن أزمة دبلوماسية مع العديد من الدول الإسلامية، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء.

وقال كريسترسون، خلال مؤتمر صحفي، إن "الأشخاص الذين تربطهم علاقة ضعيفة بالسويد يجب ألا يتمكنوا من دخولها لارتكاب جرائم أو العمل ضد مصالحها" الأمنية.

وأشار إلى قرار رسمي سيتخذ الخميس المقبل بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح وزير العدل غونار سترومير، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن مواطني الدول الأخرى في فضاء شنغن سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة قبل دخولهم السويد.

وقال: "الرقابة على الحدود تسمح لنا بالتعرف على المسافرين الذين يصلون إلى السويد، والذين يمكنهم أن يهددوا أمننا"، لافتًا إلى وسائل أخرى ستستفيد منها الشرطة السويدية للقيام بعمليات الرقابة.

وتأتي هذه القرارات في وقت تجد السويد نفسها في أزمة دبلوماسية مع دول إسلامية عديدة تتهمها بالسماح بتدنيس القرآن على أراضيها عدة مرات.