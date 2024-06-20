تأثيرها مختلف بسد "الثغرات".. عقوبات جديدة على روسيا

كشف دبلوماسيون، اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا؛ بسبب حربها في أوكرانيا، معتبرين أن الحزمة "تزيد من تأثير العقوبات الحالية من خلال سد الثغرات".

ووفقا لوكالة "رويترز"، شملت الحزمة حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي في المياه الإقليمية لدول الاتحاد الأوروبي.

وقالت بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى أول يوليو تموز، على منصة "إكس"، إن الحزمة "تزيد من تأثير العقوبات الحالية من خلال سد الثغرات".

استخدامات عسكرية

وناقشت دول الاتحاد الإجراءات الجديدة لأكثر من شهر وخففت في نهاية المطاف أحد مقترحات المفوضية، الذي كان يهدف إلى منع مزيد من سبل التحايل على العقوبات، وذلك بناء على طلب من ألمانيا.

وكان من شأن ذلك المقترح الملغى إجبار شركات تابعة لشركات دول الاتحاد الأوروبي في دول ثالثة على حظر التعاقد على إعادة تصدير سلعها إلى روسيا.