الإفراج عن ناقلتين يونانيتين احتجزتهما طهران

قالت وزارة الشحن اليونانية اليوم الأربعاء إنه تم الإفراج عن ناقلتين ترفعان العلم اليوناني احتجزتهما طهران في مايو/ أيار بعد شهور من المفاوضات بين الجانبين.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما الأربعاء، إن اليونان وإيران توصلتا إلى اتفاق للإفراج عن ناقلتين ترفعان العلم اليوناني احتجزتهما طهران في الخليج العربي في أيار/ مايو.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينتين دلتا بوسيدون وبرودنت وريور في طريقهما للخروج من إيران.

وقبل هذا الاحتجاز، كانت قوات خفر السواحل اليونانية احتجزت ناقلة نفط إيرانية بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وسلّمت حمولة النفط إلى واشنطن، بينما اعتبرت إيران ما قامت به اليونان بأنه "قرصنة دولة".