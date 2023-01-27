بريغوجين يبدي رغبته بمساعدة "زملائه الأمريكيين" في كشف جرائم فاغنر

وأضاف بريغوجين: "إذا كان لدى أي شخص ما معلومات حول جرائم فاغنر، فيرجى إرسالها إلينا أو نشرها في وسائل الإعلام، حتى نتمكن من مساعدة زملائنا الأمريكيين في توثيق موقفهم".

وشددت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، العقوبات على مجموعة فاغنر، ووصفت الشركة التي تقاتل في أوكرانيا بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود" مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

يذكر أن بريغوجين وصف الأمريكيين في وقت سابق بالزملاء، بعد إعلان البيت الأبيض نيته تصنيف فاغنر منظمة إجرامية، قائلا: "وأخيرا أصبحت فاغنر والأمريكيون بمثابة الزملاء".