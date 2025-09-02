ترامب ينفي الشائعات حول تدهور صحته ويصفها "بالكاذبة"

ترامب: القوات الأمريكية هاجمت قارب مخدرات قادما من فنزويلا

02 سبتمبر 2025، 7:46 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إن القوات الأمريكية هاجمت قاربا يحمل مخدرات بعد أن غادر فنزويلا و"قضت عليه".

وأضاف ترامب: "أطلقت القوات الأمريكية النار على قارب... ينقل المخدرات، كانت هناك كميات كبيرة من المخدرات في ذلك القارب، لذا قضينا عليه".

وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تنفيذ الجيش الأمريكي "ضربة مميتة" في جنوب منطقة البحر الكاريبي على سفينة مخدرات غادرت فنزويلا، بحسب قوله.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية وسط تعزيزات كبيرة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الكاريبي والمياه القريبة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذا التحرك يهدف إلى التصدي للتهديدات من عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

لكن الرئيس الفنزويلي ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ومسؤولين آخرين قالوا إن الولايات المتحدة  تهدد بلادهم بنشر قوات بحرية، وإن هذا التعزيز يأتي في إطار جهد لتبرير التدخل ضد فنزويلا.

