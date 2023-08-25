صحيفة: رسائل خفية خلف صور ترامب ورفاقه في سجن "فولتون"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن رسائل خفية قد تكون مقصودة خلف التعابير التي أظهرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورفاقه، هذا الأسبوع، أثناء تسليمهم أنفسهم في سجن مقاطعة "فولتون" بجورجيا، بتهمة تخريب الانتخابات بالولاية، وفقا لخبراء في مهارات الاتصال.

وقالت الصحيفة إن التصوير بالقدح هو أحد طقوس السجن الكلاسيكية، التي تستخدمها السلطات للتعرف على الأشخاص الذين يواجهون اتهامات، وحتى لو تم إطلاق سراح الشخص فإن اللحظة التي قضاها في السجن يتم تخليدها في صورة جماعية وغالبًا ما يتم حفظها في السجل العام.